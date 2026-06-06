Фонвизина ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
женский, родилась 1750
умерла 1823
Супруги
Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1749 г.р.
Дети
Фонфизин МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ20.08.1788 г.р.
Фонвизин ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ20.08.1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
20.08.1788
Сын: Фонфизин МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
20.08.1790
Сын: Фонвизин ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Смерть
1823