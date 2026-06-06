Фонвизина ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Фонвизина ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1750

умерла 1823

Супруги
Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1749 г.р.
Дети
Фонфизин МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ20.08.1788 г.р.
Фонвизин ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ20.08.1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1787

Муж: Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.08.1788

Сын: Фонфизин МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.08.1790

Сын: Фонвизин ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Фонвизин АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Смерть
1823

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