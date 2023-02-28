Сливин Андрей Федотович
Место рождения
Дата рождения30.10.1913
Дата смерти04.03.1940
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913
Бракосочетание
1934
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.1940
о.Игривый (Тейкар-Саари)