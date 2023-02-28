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Сливин Андрей Федотович

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Место рождения

Хлыстово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

30.10.1913

Дата смерти

04.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

MA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1913

Отец: Сливин Федот Терентьевич

Мать: Сливина Параскева Степановна

Хлыстово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1934

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.1940
о.Игривый (Тейкар-Саари)
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