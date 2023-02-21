со стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына

Место рождения со стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына

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