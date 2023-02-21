Отяковская Домна Алексеевна
Место рождениясо стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
со стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно