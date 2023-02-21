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Отяковская Домна Алексеевна

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Место рождения

со стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

со стороны из вотчины пополковницы Натальи Ивановой дочери Неклюдовой той же округи из села Котцына
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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