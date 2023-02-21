Duvost (Dubovetsky) Basil (Vasily Petrovich)
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 14.01.1905
Дата смерти28.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.01.1905
Отец: не указан
Мать: София Петровна
Russia
Иммиграция
1922
Гражданство
1929
San Francisco
San Francisco
Место жительства
1930
Место жительства
1933
Место жительства
1935
Работа или профессия
Неизвестно
Stenographer
Смерть
28.01.1935