Duvost (Dubovetsky) Basil (Vasily Petrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Duvost (Dubovetsky) Basil (Vasily Petrovich)

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Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 14.01.1905

Дата смерти

28.01.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.01.1905

Отец: не указан

Мать: София Петровна

Russia
Иммиграция
1922
Гражданство
1929
San Francisco
San Francisco
Место жительства
1930
Место жительства
1933
Место жительства
1935
Работа или профессия
Неизвестно
Stenographer
Смерть
28.01.1935
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