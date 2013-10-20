Крупин Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Борис Васильевич

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

04.12.1932

Дата смерти

20.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
17.03.1958

Сын: Крупин Александр Борисович

Мать ребёнка: Крупина Ксенья Андреевна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Крупина Ксенья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Ксенья Андреевна

Смерть
20.10.2013
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