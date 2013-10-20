Крупин Борис Васильевич
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти20.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
17.03.1958
Сын: Крупин Александр Борисович
Мать ребёнка: Крупина Ксенья Андреевна
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крупина Ксенья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Ксенья Андреевна
Смерть
20.10.2013