Загоскин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загоскин Михаил Николаевич

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.07.1789

Дата смерти

23.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1789

Отец: Zagoskin Nikolaj Mikhailovich

Мать: Natalia Mikhailovna

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.05.1818

Сын: Загоскин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Загоскин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.05.1833

Сын: Загоскин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна

Смерть
23.06.1852
Москва, город федерального значения Москва
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