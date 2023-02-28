Загоскин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1789
Дата смерти23.06.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1789
Отец: Zagoskin Nikolaj Mikhailovich
Мать: Natalia Mikhailovna
Рождение ребёнка
30.05.1818
Сын: Загоскин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Загоскин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.05.1833
Сын: Загоскин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загоскина Анна Дмитриевна
Смерть
23.06.1852
Москва, город федерального значения Москва