Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Место рожденияд.Шестовая Ашлыцкой волости
Дата рождения1783
Дата смерти27.05.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1811
Дочь: (Федорова-Овсянкина) Анисья Петровна
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева
Рождение ребёнка
01.09.1814
Сын: Федоров-Овсянкин Иван Петров
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева
Рождение ребёнка
28.05.1816
Дочь: Пальянова (Федорова-Овсянкина) Феодосья Петрова
Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
03.11.1823
Смерть
27.05.1863