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Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Место рождения

д.Шестовая Ашлыцкой волости

Дата рождения

1783

Дата смерти

27.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Федоров-Овсянкин Павел Васильев

Мать: Федорова-Овсянкина Марья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Екатерина Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1811

Дочь: (Федорова-Овсянкина) Анисья Петровна

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Рождение ребёнка
01.09.1814

Сын: Федоров-Овсянкин Иван Петров

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Рождение ребёнка
28.05.1816

Дочь: Пальянова (Федорова-Овсянкина) Феодосья Петрова

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федоров-Овсянкин Степан Петров

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Рождение ребёнка
03.11.1823

Сын: Федоров-Овсянкин Максим Петров

Мать ребёнка: Федорова-Овсянкина (Зенкина) Настасья Терентьева

Смерть
27.05.1863

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