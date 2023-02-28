Шмелев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Иван Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.10.1873

Дата смерти

24.06.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1873 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1906
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1906 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1920
Крым
Место жительства
С 1920 по 1950
Париж, Франция
Смерть
24.06.1950
Бюсси-ан-От, Франция
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