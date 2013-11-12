Серебров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1944
Дата смерти12.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944
Место жительства
По 1958
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
12.11.2013
Место жительства
По 2013