Кулешова (Ковтун) Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938
Отец: Ковтун Александр Ефимович
Мать: Ковтун Татьяна Фотеевна
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Кулешова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кулешов Виктор
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Кулешов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кулешов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешов Виктор