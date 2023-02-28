Кулешова (Ковтун) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Ковтун) Светлана Александровна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938

Отец: Ковтун Александр Ефимович

Мать: Ковтун Татьяна Фотеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Кулешова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кулешов Виктор

Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Кулешов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кулешов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Виктор

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