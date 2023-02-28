Оглоблина Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Оглоблин Емельян Иванович
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно