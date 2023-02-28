Оглоблина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Оглоблин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Оглоблин Иван Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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