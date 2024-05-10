Кузичева Манефа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кузичев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кузичева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кузичева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно