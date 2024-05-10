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Кузичева Манефа Федоровна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1869

Муж: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кузичев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кузичев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кузичев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кузичева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кузичева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кузичев Андрей Михайлович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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