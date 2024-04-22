Фернандес Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фернандес Григорий

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: Муравьёва Маргарита Вячеславовна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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