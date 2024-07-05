Кузнецова (Наговицына) Лидия Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Наговицына) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Патюкова (Малявкина) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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