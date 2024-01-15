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Отроков Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Отроков Пётр Иванов

Мать: Отрокова Пелагея

Рождение ребёнка
1836

Сын: Отроков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Отрокова Первая Жена Василия Петровича

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Отрокова Первая Жена Василия Петровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрокова Афимья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрокова Первая Жена Василия Петровича

Смерть
Неизвестно
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