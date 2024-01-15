Отроков Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Отроков Пётр Иванов
Мать: Отрокова Пелагея
Рождение ребёнка
1836
Сын: Отроков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Отрокова Первая Жена Василия Петровича
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Отрокова Первая Жена Василия Петровича
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно