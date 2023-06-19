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Бровкин Валерий Алексеевич
Бровкин Валерий Алексеевич
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Место рождения
Бутавка
, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1948
Пол
Мужской
Отец
Бровкин Алексей Савватеевич
1914 г.р.
Мать
Бровкина Анна Петрововна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Бровкин Алексей Савватеевич
Мать:
Бровкина Анна Петрововна
Бутавка
, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
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