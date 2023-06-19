Бровкин Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин Валерий Алексеевич

Бровкин Валерий Алексеевич

Место рождения

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Бровкин Алексей Савватеевич

Мать: Бровкина Анна Петрововна

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область