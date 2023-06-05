Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иван Евстегнеевич

Мать: не указана