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Николай
Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Пол
Мужской
Отец
Иван Евстегнеевич
1825 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Иван Евстегнеевич
Мать: не указана
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