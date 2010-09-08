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Мухортов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.11.1955

Дата смерти

С 08.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1978

Дочь: Михайлова -Мухортова Валентина Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1981

Сын: Мухортов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Мухортова Любовь Тимофеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1986

Сын: Мухортов Василий Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 08.09.2010

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