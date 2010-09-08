Мухортов Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1955
Дата смертиС 08.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1978
Дочь: Михайлова -Мухортова Валентина Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1981
Сын: Мухортов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Мухортова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1986
Сын: Мухортов Василий Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 08.09.2010