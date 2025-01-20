Высотова (Селиванова) Мария
женский, родилась 15.11.1928, с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
умерла 05.10.2005, Томск
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСеливанов ?Неизвестно г.р.
Дети
Матюхина (Высотова) Надежда11.10.1948 г.р.
Высотов Виктор31.03.1953 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: Селиванов ?
Мать: ?
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Рождение ребёнка
11.10.1948
Дочь: Матюхина (Высотова) Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1953
Сын: Высотов Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Смерть
05.10.2005
Томск
Похороны
Неизвестно
г. Томск. Бахтин