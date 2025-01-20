Высотова (Селиванова) Мария 15.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Высотова (Селиванова) Мария

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 15.11.1928, с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

умерла 05.10.2005, Томск

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Селиванов ?Неизвестно г.р.
Дети
Матюхина (Высотова) Надежда11.10.1948 г.р.
Высотов Виктор31.03.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Селиванов ?

Мать: ?

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Рождение ребёнка
11.10.1948

Дочь: Матюхина (Высотова) Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1953

Сын: Высотов Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Смерть
05.10.2005
Томск

Причина смерти: инфаркт

Похороны
Неизвестно
г. Томск. Бахтин

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