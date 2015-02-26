Скороходова (Корчагина) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Корчагина) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1933

Дата смерти

26.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933

Отец: Корчагин Дмитрий Сергеевич

Мать: Корчагина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наборнова Галина Александровна

Отец ребёнка: Скороходов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Александр

Смерть
26.02.2015
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