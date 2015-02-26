Скороходова (Корчагина) Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1933
Дата смерти26.02.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наборнова Галина Александровна
Отец ребёнка: Скороходов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скороходов Александр
Смерть
26.02.2015