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Наумов Иван Федорович

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Место рождения

Городище, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Федор

Мать: Наумова Анисия

Городище, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.08.1927

Сын: Наумов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1932

Сын: Наумов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Новокузнецкая, 26
Рождение ребёнка
12.12.1937

Дочь: Терентьева Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Пелагея Ивановна

Смерть
11.12.1942
Погиб при обороне Сталинграда
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