Наумов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Федор
Мать: Наумова Анисия
Рождение ребёнка
12.08.1927
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1932
Сын: Наумов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Новокузнецкая, 26
Рождение ребёнка
12.12.1937
Дочь: Терентьева Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Пелагея Ивановна
Смерть
11.12.1942
Погиб при обороне Сталинграда