Цветнов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смерти16.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1955
Сын: Цветнов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Цветнова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1960
Сын: Цветнов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Цветнова Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
16.02.2015
Москва