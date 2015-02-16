Цветнов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветнов Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

16.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1955

Сын: Цветнов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Цветнова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Цветнов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Цветнова Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветнова Зоя Александровна

Место жительства
Неизвестно
Москва
Смерть
16.02.2015
Москва
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