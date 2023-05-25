Мамолкин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Мамолкин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.?
Дочь: Агрипина Семёновна
Мать ребёнка: Мамолкина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Мамолкин Леонтий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно