Мамолкин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамолкин Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Мамолкин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.?

Дочь: Агрипина Семёновна

Мать ребёнка: Мамолкина Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Мамолкин Леонтий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамолкина Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно