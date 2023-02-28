Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шарафутдинов Александр Глебович
Шарафутдинов Александр Глебович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
09.08.1992
Пол
Мужской
Отец
Шарафутдинов Глеб Шамильевич
1967 г.р.
Мать
Малова (Голдобина) Елена Алексеевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1992
Отец:
Шарафутдинов Глеб Шамильевич
Мать:
Малова Елена Алексеевна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия