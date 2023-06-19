Лошкин Ефим Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Лошкин Леонтий Андреев
Мать: Лошкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Лошкина Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Марья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1774