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Лошкин Ефим Леонтьев

Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1774

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Лошкин Леонтий Андреев

Мать: Лошкина Евдокия Иванова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Лошкина Марья Семенова

Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Марья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1774
Лошкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния