Мыльченкова (Ребоваленкова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1808 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
поручители: удельные крестьяне Петр Михайлов сын Лупенков, Андрей Степанов сын Хулин, Михаил Васильев сын Мыльченков Жениху 17 лет, невесте 19 лет
Смерть
Неизвестно