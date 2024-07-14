Мыльченкова (Ребоваленкова) Анна Алексеевна Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченкова (Ребоваленкова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1808 ст.

Муж: Мыльченков Ефим Яковлевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
поручители: удельные крестьяне Петр Михайлов сын Лупенков, Андрей Степанов сын Хулин, Михаил Васильев сын Мыльченков Жениху 17 лет, невесте 19 лет
Смерть
Неизвестно

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