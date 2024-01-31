Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыстунов Андрей

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыстунов Андрей

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыстунов Андрей

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыстунов Андрей

Смерть
Неизвестно

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