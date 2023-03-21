Малышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Малышев Леонид

Мать: ?

Смерть
Неизвестно