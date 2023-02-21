Кирток Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток Ефим

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Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина

Дата рождения

01.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: Кирток Давид

Мать: Кирток Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина
Рождение ребёнка
19.12.1935

Сын: Кирток Николай

Мать ребёнка: Боровая Матрена (Мотря)

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровая Матрена (Мотря)

Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец стрелок
Образование
Неизвестно
беспартийный
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