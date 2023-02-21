Кирток Ефим
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина
Дата рождения01.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: Кирток Давид
Мать: Кирток Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина
Рождение ребёнка
19.12.1935
Сын: Кирток Николай
Мать ребёнка: Боровая Матрена (Мотря)
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровая Матрена (Мотря)
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец стрелок
Образование
Неизвестно
беспартийный