Данилов Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950
Ю́рий Миха́йлович Дани́лов (род. 1 августа 1950, Мукачево, Закарпатская область, УССР, СССР) — советский и российский юрист. Заслуженный юрист Российской Федерации. Заместитель Министра юстиции СССР... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1985
Дочь: Данилова Марианна Юрьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
11.01.1986
Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Юрьевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
2004
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва