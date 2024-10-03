Данилов Юрий Михайлович 01.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилов Юрий Михайлович

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Место рождения

Мукачево, Закарпатська область

Дата рождения

01.08.1950

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.
1986 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950

Отец: Данилов Михаил Григорьевич

Мать: Данилова (Гузева) Анастасия (Надя) Ивановна

Мукачево, Закарпатська область
Ю́рий Миха́йлович Дани́лов (род. 1 августа 1950, Мукачево, Закарпатская область, УССР, СССР) — советский и российский юрист. Заслуженный юрист Российской Федерации. Заместитель Министра юстиции СССР... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1985

Дочь: Данилова Марианна Юрьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
11.01.1986

Сын: Данилов Ярослав Юрьевич

Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Юрьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
2004

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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