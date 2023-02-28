Ильичёва Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.03.1943
Призвана в марте 1943 в Ленинабадском ГВК, Таджикская ССР, Ленинабадская обл., г. Ленинабад. Служила в 261 гвардейском стрелковом полку 87 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
Неизвестно