Ильичёва Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичёва Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.03.1943
Призвана в марте 1943 в Ленинабадском ГВК, Таджикская ССР, Ленинабадская обл., г. Ленинабад. Служила в 261 гвардейском стрелковом полку 87 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
Неизвестно
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