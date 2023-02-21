Устинова Арина Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Арина Ананиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Устинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Устинов Петр Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Устинов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Устинов Яков Павлович

Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич

Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1917
Сросты, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
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