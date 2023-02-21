Устинова Арина Ананиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Устинов Павел Григорьевич
Смерть
1917