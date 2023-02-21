Шмидт (Полынкина) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.2012
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.05.2013
Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.2015
Дочь: Шмидт Полина Ивановна
Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.2022
Дочь: Шмидт Милана Ивановна
Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область