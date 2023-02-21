Шмидт (Полынкина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Полынкина) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полынкин Андрей Александрович

Мать: Полынкина Любовь Ивановна

Бракосочетание
13.04.2012

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.05.2013

Сын: Шмидт Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.2015

Дочь: Шмидт Полина Ивановна

Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.2022

Дочь: Шмидт Милана Ивановна

Отец ребёнка: Шмидт Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Иван Михайлович

Гражданство
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область