Лихачев Кондрат Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Кондрат Лукич

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Место рождения

Долженково, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

19.04.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Долженково, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.05.1935

Сын: Лихачёв Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Лихачева Вера Антоновна

Долженково, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Вера Антоновна

Смерть
19.04.1958
им. Карла Либкнехта, Курчатовский район, Курская область
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