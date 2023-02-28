Лихачев Кондрат Лукич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти19.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1935
Сын: Лихачёв Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Лихачева Вера Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Вера Антоновна
Смерть
19.04.1958
им. Карла Либкнехта, Курчатовский район, Курская область