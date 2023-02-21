Картузова Лидия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1947
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947
Отец: Калинин Илья Осипович
Мать: Калинина Надежда
Рождение ребёнка
30.04.1967
Сын: Картузов Федор Владимирович
Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
20.01.1971
Сын: Картузов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Якушева Алина Владимировна
Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович