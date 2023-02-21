Картузова Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картузова Лидия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947

Отец: Калинин Илья Осипович

Мать: Калинина Надежда

Рождение ребёнка
30.04.1967

Сын: Картузов Федор Владимирович

Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
20.01.1971

Сын: Картузов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Якушева Алина Владимировна

Отец ребёнка: Картузов Владимир Федорович

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