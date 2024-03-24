Медянцев Алексей Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцев Алексей Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966

Отец: Медянцев Вадим Степанович

Мать: Медянцева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.1990

Сын: Медянцев Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Медянцев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медянцева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна

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