Медянцев Алексей Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966
Рождение ребёнка
30.04.1990
Сын: Медянцев Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
20.10.1992
Сын: Медянцев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медянцева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Медянцева Светлана Анатольевна