Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1962 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1962

Сын: Роман

Отец ребёнка: Роман

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