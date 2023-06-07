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/Машкова/ Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Яков

Мать: Лукерья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Мошков Федор Григорьев

Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Мошков Семен Григорьев

Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Мошков Максим Григорьев

Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов

Смерть
До 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)