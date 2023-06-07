/Машкова/ Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Яков
Мать: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: /машков/ Григорий Иванов
Смерть
До 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)