Filipowicz Andrzej 23.11.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Filipowicz Andrzej

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1819

Дата смерти

29.05.1887

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1819

Отец: Filipowicz Jan

Мать: Filipowicz (Pajk) Katarzyna

Бракосочетание
1843

Жена: Filipowicz (Jóźwik) Anna

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Anna Filipowicz (z d. Jóźwiak/Jóźwik)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Filipowicz Stanisław

Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Chrostowski (Filipowicz) Józefa

Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna

Рождение ребёнка
1850

Сын: Filipowicz Wojciech

Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna

Рождение ребёнка
1853

Сын: Filipowicz Jan

Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna

Poręba Kocęby
Смерть
29.05.1887

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