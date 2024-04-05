Filipowicz Andrzej
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1819
Дата смерти29.05.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1819
Отец: Filipowicz Jan
Бракосочетание
1843
Жена: Filipowicz (Jóźwik) Anna
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Anna Filipowicz (z d. Jóźwiak/Jóźwik)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Filipowicz Stanisław
Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Chrostowski (Filipowicz) Józefa
Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna
Рождение ребёнка
1850
Сын: Filipowicz Wojciech
Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna
Рождение ребёнка
1853
Сын: Filipowicz Jan
Мать ребёнка: Filipowicz (Jóźwik) Anna
Poręba Kocęby
Смерть
29.05.1887