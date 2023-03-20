Илюхин Николай Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхин Николай Емелианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Илюхина Евфимия Яковлева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.

Дочь: Дария Николаевна

Мать ребёнка: Илюхина Евфимия Яковлева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюхина Евфимия Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно