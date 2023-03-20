Илюхин Николай Емелианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Илюхина Евфимия Яковлева
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.
Дочь: Дария Николаевна
Мать ребёнка: Илюхина Евфимия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илюхина Евфимия Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно