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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Караваев Леонтий Терентьевич
Отец ребёнка: Караваев Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Караваев Лаврентий Терентьевич
Отец ребёнка: Караваев Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Караваев Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Караваев Терентий Яковлевич