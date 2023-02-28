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Лобов Федор Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Лобов Иван Максимович

Мать: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лобов Иван Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лобов Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобов Трофим Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лобов П.. Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лобов Прохор Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лобов Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1856
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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