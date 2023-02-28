Лобов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Лобов Иван Максимович
Мать: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лобов Иван Федорович
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лобов П.. Федорович
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Лобова Анна Андреевна
Смерть
1856