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Шипуля Иван Прохорович

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Место рождения

Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

03.10.1912 ст.

Дата смерти

23.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Жена

1922 г.р.
1924 г.р.

Дети

1943 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912 ст.

Отец: Шипуля Прохор Яковлевич

Мать: Шипуля Александра Созоновна

Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Военная служба
1939
Финская война
Рождение ребёнка
13.02.1943

Сын: Шипуля Александр Иванович

Мать ребёнка: Шипуля Галина Матвеевна

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
До 1943

Жена: Шипуля Галина Матвеевна

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Военная служба
1944
I Прибалтийский Фронт, 198 штраф рота
Развод
После 1945

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Таисия Сергеевна

Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
04.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Таисия Сергеевна

д. Слободка, Браславский район, Молодеченская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипуля Таисия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
23.03.1990
г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Причина смерти: острый холецистит
Похороны
Неизвестно
Азотовское кладбище, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь
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