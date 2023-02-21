Шипуля Иван Прохорович
Место рожденияНовый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения03.10.1912 ст.
Дата смерти23.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912 ст.
Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Военная служба
1939
Финская война
Рождение ребёнка
13.02.1943
Сын: Шипуля Александр Иванович
Мать ребёнка: Шипуля Галина Матвеевна
Бракосочетание
До 1943
Жена: Шипуля Галина Матвеевна
Военная служба
1944
I Прибалтийский Фронт, 198 штраф рота
Развод
После 1945
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипуля Таисия Сергеевна
Браславский район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
04.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипуля Таисия Сергеевна
д. Слободка, Браславский район, Молодеченская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипуля Таисия Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
23.03.1990
г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Причина смерти: острый холецистит
Похороны
Неизвестно
Азотовское кладбище, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область, Беларусь