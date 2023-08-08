Десятова Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986
Бракосочетание
12.01.2005
Рождение ребёнка
04.03.2013
Сын: Верташёнок Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Верташёнок Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верташёнок Евгений Алексеевич