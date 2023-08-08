Десятова Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова Алёна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986

Отец: Десятов Сергей Николаевич

Мать: Снегирева Тамара Сергеевна

Бракосочетание
12.01.2005

Муж: Верташёнок Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
04.03.2013

Сын: Верташёнок Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Верташёнок Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верташёнок Евгений Алексеевич

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