Писарева Агафья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Агафья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1908

Сын: Писарев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Писарев Василий Николаевич

Смерть
Около 1922
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Умерла в голодные годы 1921-1922 гг. Похоронена в братской могиле с. Красная Поляна
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