Писарева Агафья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1908
Сын: Писарев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Писарев Василий Николаевич
Смерть
Около 1922
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Умерла в голодные годы 1921-1922 гг. Похоронена в братской могиле с. Красная Поляна