Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Боровков Филипп
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1806