Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Боровков Иван

Мать: Боровкова Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Боровков Филипп

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1806
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