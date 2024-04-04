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Ильиных Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

22.10.1886

Дата смерти

19.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1886

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильиных Unknown

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 1924

Дочь: Ильиных Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Ильинх Евдокия

Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Ильиных Нина

Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Ильиных Антонана

Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1929

Дочь: Ильиных Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
19.10.1984
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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