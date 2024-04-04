Ильиных Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1886
Дата смерти19.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1886
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильиных Unknown
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1924
Дочь: Ильиных Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Ильинх Евдокия
Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Ильиных Нина
Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Ильиных Антонана
Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1929
Дочь: Ильиных Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ильиных Александр Иванович
Смерть
19.10.1984