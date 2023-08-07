Катасонова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Игорь Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Игорь Афанасьевич

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