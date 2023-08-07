Катасонова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катасонов Игорь Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катасонов Игорь Афанасьевич