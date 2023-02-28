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Аблецов Александр

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880

Отец: Аблецов Семен Давидович

Мать: Аблецова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
08.08.1880
Это ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ
Godparents:Александр Андреевич Байковский и Мария Федоровна Фоменко
Образование
Неизвестно
МИУ, юридический факультет | юрист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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