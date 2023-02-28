Аблецов Александр
Место рождения
Дата рождения24.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880
Отец: Аблецов Семен Давидович
Мать: Аблецова Мария
Крещение
08.08.1880
Это ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ
Godparents:Александр Андреевич Байковский и Мария Федоровна Фоменко
Образование
Неизвестно
МИУ, юридический факультет | юрист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно