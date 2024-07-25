Татьяна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1818
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович
Рождение ребёнка
07.11.1821
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович
Рождение ребёнка
29.10.1823
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1825
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович
Смерть
24.05.1825