Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.05.1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
1820 г.р.
1821 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1818

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович

Рождение ребёнка
07.11.1821

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович

Рождение ребёнка
29.10.1823

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович

Рождение ребёнка
15.02.1825

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Витько Игнат Павлович

Смерть
24.05.1825

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